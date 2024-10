Meteo in peggioramento, diramata l’allerta gialla in alcune zone delle Marche (Di martedì 8 ottobre 2024) Alla luce delle precipitazioni sparse, date in intensificazione, la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta di colore giallo per criticità idrogeologica con validità fino alle 24 di oggi, martedì 8 ottobre. In particolare a prestare particolare attenzione sono le zone montane, dove le Anconatoday.it - Meteo in peggioramento, diramata l’allerta gialla in alcune zone delle Marche Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Alla luceprecipitazioni sparse, date in intensificazione, la Protezione Civile regionale ha diramatodi colore giallo per criticità idrogeologica con validità fino alle 24 di oggi, martedì 8 ottobre. In particolare a prestare particolare attenzione sono lemontane, dove le

