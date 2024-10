Medioriente: Hezbollah, sosteniamo sforzi Beirut per la tregua (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) – Hezbollah sostiene gli sforzi del presidente del parlamento libanese per raggiungere un cessate il fuoco con Israele. Lo ha detto il vice leader del gruppo, Naim Qassem. Lo riporta la Cnn, sottolineando che è la prima volta, dall’inizio della guerra, che Hezbollah si espone in favore dei negoziati per una tregua. “sosteniamo gli sforzi politici guidati” dal presidente del parlamento Nabih “Berri per il raggiungimento di un cessate il fuoco. Una volta che il cessate il fuoco sarà saldamente stabilito e la diplomazia potrà raggiungerlo, tutti gli altri dettagli saranno discussi e le decisioni saranno prese in modo collaborativo”, ha affermato Qassem. Berri è il leader del partito Amal, a maggioranza sciita, alleato di Hezbollah, ed è stato una figura chiave nei negoziati per un cessate il fuoco. Lapresse.it - Medioriente: Hezbollah, sosteniamo sforzi Beirut per la tregua Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) –sostiene glidel presidente del parlamento libanese per raggiungere un cessate il fuoco con Israele. Lo ha detto il vice leader del gruppo, Naim Qassem. Lo riporta la Cnn, sottolineando che è la prima volta, dall’inizio della guerra, chesi espone in favore dei negoziati per una. “glipolitici guidati” dal presidente del parlamento Nabih “Berri per il raggiungimento di un cessate il fuoco. Una volta che il cessate il fuoco sarà saldamente stabilito e la diplomazia potrà raggiungerlo, tutti gli altri dettagli saranno discussi e le decisioni saranno prese in modo collaborativo”, ha affermato Qassem. Berri è il leader del partito Amal, a maggioranza sciita, alleato di, ed è stato una figura chiave nei negoziati per un cessate il fuoco.

MEDIO ORIENTE: 41.965 palestinesi uccisi in offensiva Israele a Gaza dal 7/10-min.Salute - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 13,00 - Più di 41.965 palestinesi sono stati uccisi e 97.590 sono stati feriti nell'offensiva militare israeliana a Ga ... (msn.com)

MEDIO ORIENTE: Vicecapo Hezbollah dice che capacità gruppo intatte, sostiene sforzi per cessate il fuoco - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 11,30 - Il vicecapo di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato in un discorso televisivo che le capacità del gruppo sost ... (msn.com)

Hezbollah, 'sosteniamo sforzi del Libano per la tregua' - Il numero due di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato di sostenere gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco con Israele. (ANSA) ... (ansa.it)