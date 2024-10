Biccy.it - Lite durante la pubblicità al Grande Fratello: “Cosa sono queste minacce?”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri sera alHelena Prestes e Javier Martinez hanno scoperto che le due persone che stavano conoscendo in realtà provano un interesse più o meno reciproco. Alfonso Signorini ha mostrato a tutti le clip dove Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dichiarano di essere interessati l’uno all’altra, anche se l’ex velina ha qualche perplessità sul comportamento del gieffino, che considera troppo ambiguo: “Non mi fido, se gli piacevo da subito poteva evitare di buttarsi su Helena“. Questo quadrilatero incrinato ha portato ad unache è scoppiatalatra Helena e Lorenzoladel. Non appena Signorini ha annunciato il blocco pubblicitario Lorenzo è scattato come una molla contro Helena e Shaila: “Brave, complimenti a tutte e due. Bella questa, bellissima.