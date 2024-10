La Vtb vuole risalire subito. Sabbioni: "Puntiamo in alto" (Di martedì 8 ottobre 2024) Il conto alla rovescia è partito: l’assalto alla serie A sta per cominciare. Il Volley Team Bologna, targato Fcredil, sarà ai nastri di partenza del campionato di B1 femminile di volley domenica, alle 17 a Padova, sul campo della Banca Annia Aduna, già sconfitta in pre campionato. Sarà già esame di maturità e scontro diretto, perché sulla carta le patavine hanno ambizioni di altissima classifica. Ce l’hanno anche le rossoblù, il presidente Roberto Sabbioni non si nasconde: "Abbiamo allestito una squadra per pensare a un campionato di vertice. Dopo la retrocessione dall’A2 abbiamo voluto inserire diverse giovani del vivaio, perché quest’annata deve rappresentare un’occasione di crescita del ‘prodotto interno’, ma il roster è di qualità. Poi sarà il campo a dare il verdetto". Sport.quotidiano.net - La Vtb vuole risalire subito. Sabbioni: "Puntiamo in alto" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Il conto alla rovescia è partito: l’assalla serie A sta per cominciare. Il Volley Team Bologna, targato Fcredil, sarà ai nastri di partenza del campionato di B1 femminile di volley domenica, alle 17 a Padova, sul campo della Banca Annia Aduna, già sconfitta in pre campionato. Sarà già esame di maturità e scontro diretto, perché sulla carta le patavine hanno ambizioni di altissima classifica. Ce l’hanno anche le rossoblù, il presidente Robertonon si nasconde: "Abbiamo allestito una squadra per pensare a un campionato di vertice. Dopo la retrocessione dall’A2 abbiamo voluto inserire diverse giovani del vivaio, perché quest’annata deve rappresentare un’occasione di crescita del ‘prodotto interno’, ma il roster è di qualità. Poi sarà il campo a dare il verdetto".

