Lanazione.it - La 56esima Festa del Vino Doc di Montescudaio

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - L’edizione numero 56 delladelDOC diva in archivio con un grande successo di pubblico: migliaia gli appassionati, i curiosi, i visitatori che hanno preso d’assalto, lo scorso fine settimana, il centro del paese, cuore pulsante della manizione che ogni ottobre celebra la DOC e i suoi produttori. Unache è entrata nel Dna dell’intera comunità. “Non era semplice per un'amministrazione comunale appena insediata organizzare e realizzare l'annualedelDOC di, lache si interseca a ogni anima del paese - commenta l’amministrazione comunale - Troppo poco tempo, risorse appena sufficienti, tante difficoltà da superare per mettere insieme un evento per tutti, attrattivo e in sicurezza.