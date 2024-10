Kathy Bates e la sua cara mammina: "Quando ho vinto l'Oscar mi ha detto: Non hai mica scoperto la cura per il cancro!" (Di martedì 8 ottobre 2024) Kathy Bates ha raccontato la reazione di sua madre all’Oscar che ha vinto per Misery non deve morire, aggiungendo che ha nostalgia di lei. L’attrice dovrebbe ritrarsi dalle scene dopo Matlock, ma ora non è più così sicura. Comingsoon.it - Kathy Bates e la sua cara mammina: "Quando ho vinto l'Oscar mi ha detto: Non hai mica scoperto la cura per il cancro!" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha raccontato la reazione di sua madre all’che haper Misery non deve morire, aggiungendo che ha nostalgia di lei. L’attrice dovrebbe ritrarsi dalle scene dopo Matlock, ma ora non è più così si

