Dellamorte Dellamore, Rupert Everett e Anna Falchi introdurranno il film a Roma il 13 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli interpreti di Dellamorte Dellamore riuniti a Roma trent'anni dopo per introdurre il film di Michele Soavi al pubblico. CG Entertainment e Cat People celebreranno il trentennale del cult di Michele Soavi Dellamorte Dellamore con due anteprime speciali, organizzate il 13 ottobre a Roma e a Firenze. A introdurre l'anteprima Romana saranno le star dei fantasy noir in persona, Anna Falchi e Rupert Everett. I due protagonisti si ritroveranno davanti agli spettatori domenica 13 ottobre alle 21.30 al Cinema Troisi a Roma. Ad accompagnarli, lo sceneggiatore e produttore del film Gianni Romoli. Info e biglietti su www.liveticket.it/evento.aspx?Id=525841&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=525842&InstantBuy=1#ancWizard. Al Cinema La Compagnia di Firenze alle ore 21:00 interverranno, invece, Marco Nucci, sceneggiatore di Dylan Dog e curatore di diversi volumi Movieplayer.it - Dellamorte Dellamore, Rupert Everett e Anna Falchi introdurranno il film a Roma il 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli interpreti diriuniti atrent'anni dopo per introdurre ildi Michele Soavi al pubblico. CG Entertainment e Cat People celebreranno il trentennale del cult di Michele Soavicon due anteprime speciali, organizzate il 13e a Firenze. A introdurre l'anteprimana saranno le star dei fantasy noir in persona,. I due protagonisti si ritroveranno davanti agli spettatori domenica 13alle 21.30 al Cinema Troisi a. Ad accompagnarli, lo sceneggiatore e produttore delGianni Romoli. Info e biglietti su www.liveticket.it/evento.aspx?Id=525841&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=525842&InstantBuy=1#ancWizard. Al Cinema La Compagnia di Firenze alle ore 21:00 interverranno, invece, Marco Nucci, sceneggiatore di Dylan Dog e curatore di diversi volumi

