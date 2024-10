De Maggio: “Mercato Napoli, McTominay e Buongiorno non sarebbero qui senza Conte. Neres vale tre Lozano” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il direttore di Kiss Kiss Napoli analizza il Mercato estivo del Napoli e l’impatto di Conte sulla squadra azzurra. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha condiviso la sua analisi sul Napoli di Antonio Conte durante la trasmissione Radio Goal. Secondo De Maggio, l’arrivo del tecnico salentino ha avuto un impatto decisivo sulla squadra, tanto da condurla in cima alla classifica. “Nonostante la bruttissima sconfitta di Verona, sono sempre stato sereno per il Napoli. Con Conte le cose sarebbero migliorate”, ha affermato De Maggio, sottolineando come il Mercato estivo abbia portato giocatori di qualità, tra cui Neres e McTominay. “Prendete Neres: a mio avviso, vale tre Lozano messi insieme”, ha detto, evidenziando l’importanza del nuovo acquisto nel rafforzare l’attacco azzurro. Napolipiu.com - De Maggio: “Mercato Napoli, McTominay e Buongiorno non sarebbero qui senza Conte. Neres vale tre Lozano” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Il direttore di Kiss Kissanalizza ilestivo dele l’impatto disulla squadra azzurra. Valter De, direttore di Kiss Kiss, ha condiviso la sua analisi suldi Antoniodurante la trasmissione Radio Goal. Secondo De, l’arrivo del tecnico salentino ha avuto un impatto decisivo sulla squadra, tanto da condurla in cima alla classifica. “Nonostante la bruttissima sconfitta di Verona, sono sempre stato sereno per il. Conle cosemigliorate”, ha affermato De, sottolineando come ilestivo abbia portato giocatori di qualità, tra cui. “Prendete: a mio avviso,tremessi insieme”, ha detto, evidenziando l’importanza del nuovo acquisto nel rafforzare l’attacco azzurro.

