Auto connesse. Opportunità per l’Italia o porta aperta allo spionaggio cinese? (Di martedì 8 ottobre 2024) Le Auto connesse rappresentano una nuova frontiera per l’industria Automobilistica, ma anche un possibile strumento per il controllo e lo spionaggio, secondo un recente report di James A. Lewis, senior vice president e direttore del programma sulle tecnologie strategiche al Center for Strategic and International Studies di Washington, D.C. La sua analisi evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza digitale nei veicoli dotati di sistemi di connessione e guida Automatizzata, con un focus particolare sulla Cina. Cosa dice il report Il report spiega come qualsiasi dispositivo collegato a internet rappresenti una potenziale minaccia per la raccolta e lo sfruttamento delle informazioni degli utenti da parte di attori ostili e tecnologicamente avanzati, con un riferimento diretto alla Cina. Formiche.net - Auto connesse. Opportunità per l’Italia o porta aperta allo spionaggio cinese? Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Lerappresentano una nuova frontiera per l’industriamobilistica, ma anche un possibile strumento per il controllo e lo, secondo un recente report di James A. Lewis, senior vice president e direttore del programma sulle tecnologie strategiche al Center for Strategic and International Studies di Washington, D.C. La sua analisi evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza digitale nei veicoli dotati di sistemi di connessione e guidamatizzata, con un focus particolare sulla Cina. Cosa dice il report Il report spiega come qualsiasi dispositivo collegato a internet rappresenti una potenziale minaccia per la raccolta e lo sfruttamento delle informazioni degli utenti da parte di attori ostili e tecnologicamente avanzati, con un riferimento diretto alla Cina.

Auto connesse. Opportunità per l’Italia o porta aperta allo spionaggio cinese? - Le trattative tra l'Italia e le case automobilistiche del Dragone potrebbero nascondere rischi per la sicurezza nazionale. Un'analisi del Csis sulle vulnerabilità delle auto connesse e delle implicazi ... (formiche.net)

Sconti Prime, con Carlinkit 5.0 trasformate CarPlay e Android Auto in wireless con 55€ - Il Carlinkit 5.0 è in vendita online per 75 € ma grazie alla promozione attivata in occasione della festa degli sconti Prime, pagate questo accessorio solo 55€. (macitynet.it)

Android Auto e Apple CarPlay senza fili con il nuovo AAWireless ma attenti alla versione - Sta per arrivare sul mercato il nuovo AAWireless TWO, per far funzionare Android Auto senza fili. Attenti se volete anche Apple CarPlay. (auto.everyeye.it)