Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno di The Rock non esalta tutti, sentite che frecciatina di Dominik Mysterio!

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo il main event di Bad Blood, in cui Roman Reigns e Cody Rhodes hanno sconfitto Solo Sikoa e Jacob Fatu, Cody, Reigns e il rientrante Jimmy Uso sono rimasti insieme sul ring. Proprio quando sembrava che lo show stesse per finire, il Final Boss, The, è tornato, scioccandoi presenti, tranne Solo Sikoa. Ma il suonon è stato accettato da. La mummia 2 Durante una sessione di autografi per Fanatics Live, è stato chiesto ase fosse entusiasta di rivedere The. La risposta di Daddy Dom è sorprendente: “Ride No. L’unica cosa che Theha fatto di buono è La mummia 2”. A quanto pare,non ha paura di The, e dopo aver affermato che vorrebbe incrociare il ring contro CM Punk, pare che non gli dispiaccia l’idea di risolvere le cose anche col Final Boss.