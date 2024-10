Veronica Raimondi, il racconto choc dell’ex tronista: “Mi ha sputato addosso mentre correvo” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Sento il dovere morale di condividere quello che mi è successo, nella speranza che le mie parole possano servirvi per prestare sempre la massima attenzione, e, se possibile, nella speranza di poter evitare una situazione così brutta a qualcun altro”, così Veronica Raimondi. L’ex tronista di Uomini e Donne racconta sui social la sconvolgente aggressione di cui è stata vittima mentre faceva jogging. “Chi mi conosce sa che mi piace correre. Da quando mi sono trasferita a Roma vado a correre in una pista ciclabile vicino a dove abito. Sono stata aggredita da un ragazzo, questa mattina. Mi ha superata e mentre correva, stava facendo anche lui jogging, mi ha superato sulla destra e ha cominciato a fissarmi con una cattiveria che mi sognerò almeno stanotte. Ha cominciato a inveirmi contro, sputarmi addosso e insultarmi in una lingua che non era italiano”, rivela. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Sento il dovere morale di condividere quello che mi è successo, nella speranza che le mie parole possano servirvi per prestare sempre la massima attenzione, e, se possibile, nella speranza di poter evitare una situazione così brutta a qualcun altro”, così. L’exdi Uomini e Donne racconta sui social la sconvolgente aggressione di cui è stata vittimafaceva jogging. “Chi mi conosce sa che mi piace correre. Da quando mi sono trasferita a Roma vado a correre in una pista ciclabile vicino a dove abito. Sono stata aggredita da un ragazzo, questa mattina. Mi ha superata ecorreva, stava facendo anche lui jogging, mi ha superato sulla destra e ha cominciato a fissarmi con una cattiveria che mi sognerò almeno stanotte. Ha cominciato a inveirmi contro, sputarmie insultarmi in una lingua che non era italiano”, rivela.

