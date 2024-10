Torna “Goal Show”, ogni martedì su Canale 8 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Torna “Goal Show”, ogni martedì su Canale 8 Torna “Goal Show”, la trasmissione sportiva più longeva della tv in Campania, giunta alla 17esima edizione e cambia “casa”. Da quest’anno, il programma condotto dall’istrionico Gino Rivieccio, va in onda ogni martedì, dalle 21 su Canale 8, confermando la squadra degli opinionisti, ai quali si aggiungono “nuovi acquisti” e incursioni inaspettate. Con Antonio Corbo, graffiante firma di Repubblica e autentico maestro del giornalismo, i collegamenti da Milano con Sandro Sabatini di Mediaset e Maurizio Compagnoni di Sky. Nel parterre la new entry, Alessandra Vaccaro, voce già cara ai tifosi per i programmi condotti su Radio Kiss Kiss Napoli e lo “storico” direttore, Pier Paolo Petino. Accanto ai giornalisti, una nutrita truppa di tecnici, capitanata dall’ex allenatore della Nazionale e del primo Napoli di De Laurentiis, Gian Piero Ventura. Ilnapolista.it - Torna “Goal Show”, ogni martedì su Canale 8 Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)”,su”, la trasmissione sportiva più longeva della tv in Campania, giunta alla 17esima edizione e cambia “casa”. Da quest’anno, il programma condotto dall’istrionico Gino Rivieccio, va in onda, dalle 21 su8, confermando la squadra degli opinionisti, ai quali si aggiungono “nuovi acquisti” e incursioni inaspettate. Con Antonio Corbo, graffiante firma di Repubblica e autentico maestro del giornalismo, i collegamenti da Milano con Sandro Sabatini di Mediaset e Maurizio Compagnoni di Sky. Nel parterre la new entry, Alessandra Vaccaro, voce già cara ai tifosi per i programmi condotti su Radio Kiss Kiss Napoli e lo “storico” direttore, Pier Paolo Petino. Accanto ai giornalisti, una nutrita truppa di tecnici, capitanata dall’ex allenatore della Nazionale e del primo Napoli di De Laurentiis, Gian Piero Ventura.

