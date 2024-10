Terzotemponapoli.com - TeleClubItalia, Pino Taglialatela sulla vetta della classifica: “Con Conte ho ottime sensazioni”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La puntata di oggi di Club All News Napoli suha offerto spunti interessanti grazie all’intervento di, ex portiere del Napoli e ora dirigente dell’Ischia Calcio. Politano e il suo contributoha messo in evidenza il lavoro svolto da Matteo Politano, sottolineando la sua qualità e il suo impegno. Ha evidenziato che Politano non è solo un giocatore di talento, ma sta anche dimostrando una notevole quantità di lavoro in campo, un aspetto molto apprezzato da allenatori come Antonio, che prediligono giocatori capaci di dare tanto sia in fase offensiva che difensiva. Questo approccio è cruciale per le diverse soluzioni che il Napoli può adottare in campo.