Sono obbligato agli incontri individuali con i genitori? Solo se deliberati e su appuntamento. La scheda (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il ricevimento dei genitori degli alunni durante l'orario antimeridiano non può essere imposto senza un appuntamento concordato con adeguato preavviso. Questo principio si basa sull'organizzazione degli incontri in modo compatibile con l'orario di servizio dei docenti.

