Sanzione per i genitori di minorenni coinvolti in atti di bullismo: la proposta del Comune di Torino (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi durante una seduta congiunta delle Commissioni Prima e Quinta del Comune di Torino, presieduta da Anna Borasi (PD), il consigliere Giuseppe Catizone (Lega) ha presentato una proposta di mozione che mira a introdurre sanzioni amministrative per i genitori di minorenni che compiono atti di bullismo. La mozione propone una modifica al Regolamento di Polizia Urbana per prevedere una multa tra i 100 e i 300 euro. La Sanzione sarebbe applicata nei casi di comportamenti violenti o di bullismo nelle aree pubbliche, nelle scuole, nei loro dintorni e sui mezzi di trasporto pubblico. I fondi raccolti verrebbero destinati a iniziative di sensibilizzazione, e sarebbero previsti percorsi alternativi come attività di volontariato per genitori e figli.

