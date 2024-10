Sanità | a Napoli 78 Congresso Siaarti attesi 3mila anestesisti per i 90 anni della società

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 10 al 12 ottobre 2024, la Mostra d’Oltremare disarà la sede del 78esimonazionale Icareitaliana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (). Si tratta del più importante appuntamento annuale per glie rianimatori italiani, conpartecipantitra medici, esperti, veterinari, altri operatori sanitari ed espositori, nel 90esimo anno dalla fondazionescientifica. Come sottolineato dal presidenteAntonino Giarratano, «questoè pensato come un momento di incontro tra le eccellenze cliniche e scientifiche italiane che, assieme, producono le ‘buone pratiche cliniche’ che sono alla base del progresso del nostro sistema sanitario.