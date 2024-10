Psb Bankitalia | con manovra a rischio deficit pil sotto 3% in 2026

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (askanews) – Laper il 2025, come delineata dal Piano strutturale di bilancio, potrebbe “rendere più arduo conseguire l’obiettivo del Governo di riportare nell’indebitamento netto al didel 3 per cento del pil”. Lo rileva il Capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, Sergio Nicoletti Altimari, nell’audizione sul Psb nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato. “Il programma delineato nel Psb – spiega – non è esente da rischi. In primo luogo, per finanziare parte della nuovail Piano sfrutta il margine determinato dalle maggiori entrate ora attese per il 2024, con l’assunzione implicita che esse siano interamente permanenti.