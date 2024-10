Mafia, trasferivano e investivano soldi in Brasile e altri Paesi: 4 arresti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tre persone in carcere, una ai domiciliari nell’operazione della Guardia di finanza di Palermo che ha portato al sequestro di 350mila euro e nove società tra immobiliari e ristorazione soprattutto in Brasile ma anche in Italia, Svizzera e Hong Kong. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Dda.Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, reati aggravati dalla finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose. L’operazione della Guardia di Finanza ha portato lo scorso 13 agosto all’arresto, in Brasile, dell’imprenditore Giuseppe Bruno e al sequestro, sempre in Sud America, di disponibilità finanziarie e beni per 50 milioni di euro. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tre persone in carcere, una ai domiciliari nell’operazione della Guardia di finanza di Palermo che ha portato al sequestro di 350mila euro e nove società tra immobiliari e ristorazione soprattutto inma anche in Italia, Svizzera e Hong Kong. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Dda.Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, reati aggravati dalla finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose. L’operazione della Guardia di Finanza ha portato lo scorso 13 agosto all’arresto, in, dell’imprenditore Giuseppe Bruno e al sequestro, sempre in Sud America, di disponibilità finanziarie e beni per 50 milioni di euro.

**Mafia: estorsione e riciclaggio, quattro arresti e sequestrate nove aziende tra Italia e Brasile** - É stato altresì disposto il sequestro preventivo di 9 società operanti nei settori immobiliare e ristorativo, situate in Italia, Svizzera, Hong Kong e - per la maggior parte - in Brasile, nonché di somme di denaro per oltre 350. A. di Palermo e condivisi con le Autorità Brasiliane nel quadro di una ... (Leggi la notizia)

Mafia, il boss Calvaruso ordinava estorsioni dal Brasile per finanziere gli investimenti di Cosa nostra all’estero. Blitz della Finanza, 4 arresti - Ad agosto era scattato un maxi sequestro di beni a Natal, adesso sigilli per nove società in Italia, Svizzera e Hong Kong, erano i canali attraverso cui il clan di Pagliarelli portava i soldi in Sud America. (Leggi la notizia)

Così la mafia riciclava i soldi in Brasile: appalti, immobili e ristorazione. Giro d’affari da 500 milioni di euro - In particolare, tra il 2016 ed il 2017 avrebbe elargito in contanti, in due tranche, circa 830mila euro. Lì c’è un capo d’azienda romano che potrebbe aiutarli ad infiltrarsi nel tessuto economico del Paese sudamericano. Inchiesta della guardia di finanza e della polizia federale brasiliana ... (Leggi la notizia)