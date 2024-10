L’ovazione da brividi per Lukaku alla partita dell’Anderlecht: la squadra lo chiama negli spogliatoi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Romelu Lukaku è stato accolto da un'ovazione del pubblico dell'Anderlecht nella domenica trascorsa dall'attaccante del Napoli sulle tribune dello stadio belga per la sfida contro lo Standard Liegi. A fine partita la squadra lo vuole negli spogliatoi a festeggiare. Fanpage.it - L’ovazione da brividi per Lukaku alla partita dell’Anderlecht: la squadra lo chiama negli spogliatoi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Romeluè stato accolto da un'ovazione del pubblico dell'Anderlecht nella domenica trascorsa dall'attaccante del Napoli sulle tribune dello stadio belga per la sfida contro lo Standard Liegi. A finelalo vuolea festeggiare.

