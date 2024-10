Anteprima24.it - LIVE/ Crotone-Avellino, le formazioni ufficiali

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’sfida ilper il per l’ottava giornata del campionato di Serie C Now. Dopo la conferenza stampa di sabato, la formazione irpina guidata da mister Raffaele Biancolino va a caccia del tris di risultati utili consecutivi. Ledi(4-2-3-1): D’Alterio; Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò; Silva, Tumminello, Vitale; Gomez. A disp.: Armini, Rojas, Stronati, Oviszach, Cantisani, Luis, Aprea, Akpa-Akpro, Kostadinov, Chiarella, Guerini, Groppelli, Spina, Cucinotta. All.: Longo (in attesa)(4-3-1-2): Iannarilli; Cionek, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas, D’Ausilio; Gori, Patierno. A disp.