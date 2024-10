LeBron e Bronny James fanno la storia: sono la prima coppia padre e figlio a giocare in NBA (Di lunedì 7 ottobre 2024) LeBron e Bronny James hanno fatto storia nella preseason NBA, diventando la prima coppia padre e figlio a giocare insieme in una partita NBA. Durante il secondo quarto della partita precampionato dei Lakers contro i Phoenix Suns, i due hanno condiviso il campo per poco più di quattro minuti. LeBron, 39 anni, ha definito il LeBron e Bronny James fanno la storia: sono la prima coppia padre e figlio a giocare in NBA L'Identità . Lidentita.it - LeBron e Bronny James fanno la storia: sono la prima coppia padre e figlio a giocare in NBA Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)hanno fattonella preseason NBA, diventando lainsieme in una partita NBA. Durante il secondo quarto della partita precampionato dei Lakers contro i Phoenix Suns, i due hanno condiviso il campo per poco più di quattro minuti., 39 anni, ha definito illalain NBA L'Identità .

LeBron James - l’ultimo record è storico : in campo con il figlio Bronny in Nba con la maglia dei Los Angeles Lakers - E non ha intenzione di fermarsi. Sicuramente non si sta parlando di una futura stella, almeno per ora, (e il suo impiego sarà molto limitato) ma il suo allenatore JJ Redick è convinto di una sua caratteristica: “Può fare cose difensive uniche per il suo fisico e credo che possa diventare un ... (Ilfattoquotidiano.it)

LeBron James in campo con il figlio Bronny fa la storia dell’Nba - Aveva messo piede in campo durante la preseason, mettendo a segno anche i suoi primi due punti in 16 minuti, ma suo padre non era in rosa. «L’ho guardato e mi sembrava di essere in Matrix o qualcosa del genere. È un momento che non dimenticherò mai». LeBron James con il figlio Bronny (Getty ... (Lettera43.it)

Nba : LeBron James e suo figlio Bronny per la prima volta in campo insieme in pre-season -  LeBron James. È fantastico per entrambi e per la nostra famiglia ancora di più. The father-son duo share the court for the first time together! pic. twitter. Sembrava irreale, ma è stato incredibile. Per la prima volta nella storia della Nba padre e figlio scendono in campo insieme. . ... (Sportface.it)