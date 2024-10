La mamma di Rune dice al figlio cosa farà Berrettini, ma sbaglia tutto: Holger reagisce male (Di lunedì 7 ottobre 2024) Aneke Rune ha provato a prevedere la direzione del servizio di Berrettini, ma il risultato è stato un disastro. Infuriato il tennista danese. Fanpage.it - La mamma di Rune dice al figlio cosa farà Berrettini, ma sbaglia tutto: Holger reagisce male Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anekeha provato a prevedere la direzione del servizio di, ma il risultato è stato un disastro. Infuriato il tennista danese.

Masters 1000 di Shanghai - Berrettini sconfitto da Rune : l’Azzurro esce al secondo turno - tv ilfaroonline. . it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Quest’ultimo troverà Jiri Lehecka al prossimo turno. L’Azzurro ha perso per 4-6, 6-4, 6-3 in due ore di gioco con il ... (Ilfaroonline.it)

Highlights Berrettini-Rune 6-4 4-6 3-6 - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - Il video con gli highlights di Berrettini-Rune, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024. Trionfa in rimonta il tennista danese, che si impone con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 in un’ora e 59 minuti. . Di seguito il video con le azioni salienti The post Highlights ... (Sportface.it)

Tennis - Atp 1000 Shanghai : niente da fare per Musetti e Berrettini - eliminati da Goffin e Rune - Lorenzo Musetti è uscito di scena al secondo turno del Rolex Shanghai Masters , il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8. 995. . . 555 dollari). Il 22enne toscano, numero 18 del mondo e quindicesima forza del tabellone, al debutto (dopo aver ... (Gazzettadelsud.it)