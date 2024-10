La guerra in Medio Oriente è sempre più cruenta anche nel giorno dell'anniversario dello scoppio: sei raid israeliani a Beirut (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sei raid israeliani consecutivi hanno investito la periferia sud di Beirut, considerata la roccaforte di Hezbollah . Lo riferiscono le agenzie di stampa libanesi. L'azione è più cruenta nel giorno dell'anniversario dello scoppio Da un lato della recinzione iniziava la commemorazione delle vittime, mentre dall’altro Hamas, seguendo un copione simbolico, lanciava quattro razzi dal sud della Striscia Feedpress.me - La guerra in Medio Oriente è sempre più cruenta anche nel giorno dell'anniversario dello scoppio: sei raid israeliani a Beirut Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Seiconsecutivi hanno investito la periferia sud di, considerata la roccaforte di Hezbollah . Lo riferiscono le agenzie di stampa libanesi. L'azione è piùnelDa un latoa recinzione iniziava la commemorazionee vittime, mentre dall’altro Hamas, seguendo un copione simbolico, lanciava quattro razzi dal suda Striscia

