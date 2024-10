In Germania ad agosto gli ordini di fabbrica calano del 58%

In Germania ad agosto gli ordini di fabbrica calano del 5,8% (Di lunedì 7 ottobre 2024) In Germania ad agosto gli ordini di fabbrica nel settore manifatturiero sono diminuiti del 5,8%. Lo rende noto l'ufficio federale di statistica (Destatis). Il dato è sotto le previsioni degli analisti che stimavano un calo del 2 per cento. A luglio si era registrato un aumento del 3,9% rispetto al mese precedente. Il confronto meno volatile tre mesi su tre mesi mostra che i nuovi ordini sono aumentati del 3,9% nel periodo da giugno ad agosto rispetto ai tre mesi precedenti. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inadglidinel settore manifatturiero sono diminuiti del 5,8%. Lo rende noto l'ufficio federale di statistica (Destatis). Il dato è sotto le previsioni degli analisti che stimavano un calo del 2 per cento. A luglio si era registrato un aumento del 3,9% rispetto al mese precedente. Il confronto meno volatile tre mesi su tre mesi mostra che i nuovisono aumentati del 3,9% nel periodo da giugno adrispetto ai tre mesi precedenti.

Quotidiano.net - In Germania ad agosto gli ordini di fabbrica calano del 5,8%

