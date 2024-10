Gli Stati Uniti sanzionano “l’italiano” che guida la rete europea che finanzia Hamas (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’agenzia del Dipartimento del Tesoro americano che fa rispettare le sanzioni economiche contro individui e organizzazioni considerate minacce per la sicurezza nazionale (Ofac) ha inserito Mohammed Hannoun nella lista Specially Designated Nationals (Sdn), un elenco di individui ed entità con cui è vietato fare affari. Chiunque venga inserito in questa lista vede i propri beni congelati e non può condurre transazioni finanziarie con cittadini o aziende americane. Si tratta di un duro colpo per Hamas, esattamente un anno dopo il pogrom del 7 ottobre 2023 compiuto dall’organizzazione terroristica palestinese. Linkiesta.it - Gli Stati Uniti sanzionano “l’italiano” che guida la rete europea che finanzia Hamas Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’agenzia del Dipartimento del Tesoro americano che fa rispettare le sanzioni economiche contro individui e organizzazioni considerate minacce per la sicurezza nazionale (Ofac) ha inserito Mohammed Hannoun nella lista Specially Designated Nationals (Sdn), un elenco di individui ed entità con cui è vietato fare affari. Chiunque venga inserito in questa lista vede i propri beni congelati e non può condurre transazionirie con cittadini o aziende americane. Si tratta di un duro colpo per, esattamente un anno dopo il pogrom del 7 ottobre 2023 compiuto dall’organizzazione terroristica palestinese.

