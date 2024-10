Como, è la settimana della Protezione Civile: premiati dieci studenti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Como, 7 ottobre 2024 – Questa mattina sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento a dieci studenti dell’Istituto Da Vinci Ripamonti, che hanno completato con successo un percorso formativo sulla Protezione Civile, promosso da Regione Lombardia. Sono Emanuele Trapani Eren Aksoy George Mattia Ciumpoaie Ilyass Badou Jordan Pio Colagrossi Luca Rinaldi Matteo Bernardo Nicholas Turba Renato Milasi Simone Labanca. “Oggi inizia la settimana Nazionale della Protezione Civile e la Provincia di Como aderisce con entusiasmo – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca –. La prevenzione e la previsione sono le chiavi per affrontare le emergenze. Abbiamo visto, purtroppo, gli effetti devastanti di eventi recenti che hanno colpito il nostro Paese. Ilgiorno.it - Como, è la settimana della Protezione Civile: premiati dieci studenti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Questa mattina sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento adell’Istituto Da Vinci Ripamonti, che hanno completato con successo un percorso formativo sulla, promosso da Regione Lombardia. Sono Emanuele Trapani Eren Aksoy George Mattia Ciumpoaie Ilyass Badou Jordan Pio Colagrossi Luca Rinaldi Matteo Bernardo Nicholas Turba Renato Milasi Simone Labanca. “Oggi inizia laNazionalee la Provincia diaderisce con entusiasmo – ha dichiarato il PresidenteProvincia, Fiorenzo Bongiasca –. La prevenzione e la previsione sono le chiavi per affrontare le emergenze. Abbiamo visto, purtroppo, gli effetti devastanti di eventi recenti che hanno colpito il nostro Paese.

“Io non rischio” - la campagna per le buone pratiche di protezione civile - Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, l’appuntamento è presso l’Aeroporto militare di Piacenza a San Damiano. Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, in contemporanea con altre province italiane, anche Piacenza partecipa alla campagna Io non rischio. (Ilpiacenza.it)

Dona un gommone alla Protezione Civile in ricordo di suo padre - Un enorme gesto di generosità è stato compiuto da Maurizio Fabbri, titolare dell’azienda Technology Inflatable Boats S.r.l., che ha donato, in ricordo del babbo Fabio, un gommone alla Protezione Civile di Meldola. La consegna del mezzo nautico, capace di trasportare tre/quattro persone, è... (Forlitoday.it)

Emergenza maltempo a Fossacesia - intervento di Protezione civile e forze dell'ordine [FOTO] - Nella serata di ieri, Fossacesia è stata colpita da un’intensa ondata di maltempo, caratterizzata da forti piogge che hanno messo in allarme il comune e i suoi cittadini. Grazie all’immediata attivazione della Protezione cvile comunale, la situazione è stata gestita con prontezza, evitando... (Chietitoday.it)