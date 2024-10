Nella Tuscia troppe famiglie straniere non iscrivono i bambini a scuola: perché i genitori rischiano la galera (Di domenica 6 ottobre 2024) Ogni nuovo anno scolastico porta con se delle novità. Quello di quest’anno, in particolare, doveva segnare uno spartiacque nell’iscrizione dei bambini a scuola, ma Nella Tuscia qualcosa è andato storto. Secondo le indagini di OpenPolis, troppe famiglie straniere non iscrivono i propri figli alle (Di domenica 6 ottobre 2024) Ogni nuovo anno scolastico porta con se delle novità. Quello di quest’anno, in particolare, doveva segnare uno spartiacque nell’iscrizione dei, maqualcosa è andato storto. Secondo le indagini di OpenPolis,noni propri figli alle (Viterbotoday)

