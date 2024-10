Milan, le SCELTE di Fonseca contro la FIORENTINA: per il tecnico NESSUN dubbio, ecco le ULTIME (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Milan di Fonseca sfida la FIORENTINA all’Artemio Franchi. Queste le SCELTE di formazione dell’allenatore rossonero Il Milan non ha ancora vinto lontano da San Siro e la gara con la FIORENTINA può spezzare questa maledizione di inizio campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca non se lo vuole far ripetere due volte. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ildisfida laall’Artemio Franchi. Queste ledi formazione dell’allenatore rossonero Ilnon ha ancora vinto lontano da San Siro e la gara con lapuò spezzare questa maledizione di inizio campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paulonon se lo vuole far ripetere due volte. (Calcionews24)

Fiorentina: i big contro il Milan. Per Palladino è la prova verità. Anche Fonseca schiera i “migliori”. Formazioni - "Artiglieria" chiamata a ripetersi contro la squadra di Fonseca che scende al Franchi per continuare a vincere L'articolo Fiorentina: i big contro il Milan. E' la parola d'ordine nello spogliatoio della Fiorentina, che potrebbe aver ritrovato tranquillità dopo le polemiche dichiarazioni di Kouamè ... (Firenzepost)

Fiorentina-Milan: programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 - Allo stadio Franchi scontro di altissimo livello tra i viola, che fin qui hanno vinto una sola partita più quella di pochi giorni fa in Conference League, dall’altra i rossoneri, tre successi consecutivi in campionato ma zero punti in Champions, e dunque a caccia di un blitz importante su un campo ... (Sportface)

Fiorentina-Milan, esame di alta quota. Probabili formazioni e tv - MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. Centrocampo con Cataldi e Adli (buon protagonista in coppa), dietro la punta Kean probabilmente un tridente composto da Colpani, Gudmundsson e Bove. Dopo il turnover (fallito) ... (Sport.quotidiano)