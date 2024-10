Il casertano Del Prete del Club Scherma San Nicola vince la tappa dell'Europeo Cadetti di Spada (Di domenica 6 ottobre 2024) Grande successo nel fine settimana appena concluso per il Club Scherma San Nicola che con il giovane Davide Del Prete ha vinto a Napoli la prova del Circuito Europeo Cadetti di Spada, imponendosi in una finale tutta italiana per 15-8 contro l’atleta Giovanni Sinatra del Cus Catania.Sulle (Di domenica 6 ottobre 2024) Grande successo nel fine settimana appena concluso per ilSanche con il giovane Davide Delha vinto a Napoli la prova del Circuitodi, imponendosi in una finale tutta italiana per 15-8 contro l’atleta Giovanni Sinatra del Cus Catania.Sulle (Casertanews)

Scherma, a Napoli 203 atleti provenienti da 19 Paesi - Risuonano le note dell’inno di Mameli nell’impianto che ha aperto le porte a 203 atleti provenienti da 19 Paesi e che ha ospitato la prova di spada maschile individuale e quella di spada femminile a s ...(ildenaro)

Davide Del Prete, del Club Scherma San Nicola, primo nella gara del Circuito Europeo Cadetti di Spada - Il Club Scherma San Nicola ha ottenuto un notevole successo nel recente fine settimana, grazie alla straordinaria vittoria del giovane Davide Del Prete nella prova del Circuito Europeo Cadetti di Spad ...(casertaweb)