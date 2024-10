Fini-Violante, confronto nel ricordo di Tatarella: “Serve il rispetto degli avversari” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Se qui c'è Fini e ci sono io, forse destra e sinistra esistono, altrimenti non ci saremmo, no?''. Ieri, all'hotel Quirinale di Roma, la Fondazione Tatarella ha organizzato un panel dal titolo 'Destra e sinistra esistono ancora?' nell'ambito della convention nazionale 'L'Italia dei conservatori'. A confrontarsi sul tema c'è Luciano Violante, che ha L'articolo Fini-Violante, confronto nel ricordo di Tatarella: “Serve il rispetto degli avversari” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Se qui c'èe ci sono io, forse destra e sinistra esistono, altrimenti non ci saremmo, no?''. Ieri, all'hotel Quirinale di Roma, la Fondazioneha organizzato un panel dal titolo 'Destra e sinistra esistono ancora?' nell'ambito della convention nazionale 'L'Italia dei conservatori'. A confrontarsi sul tema c'è Luciano, che ha L'articoloneldi: “il” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (webmagazine24)

Fini-Violante, confronto nel ricordo di Tatarella: “Serve il rispetto degli avversari” - L'ex leader An: "Oggi c'è deficit di politica e surplus di propaganda" ''Se qui c'è Fini e ci sono io, forse destra e sinistra esistono, altrimenti non ci saremmo, no?''. L'ex magistrato: "Bisogna essere avversari ma non nemici". Ieri, all'hotel Quirinale di Roma, la Fondazione Tatarella ha ... (Sbircialanotizia)

Al via la terza edizione de “L'Italia dei conservatori” - Torna a Roma la manifestazione organizzata da Nazione Futura e dalla Fondazione Tatarella. Tra gli ospiti ministri, politici, intellettuali e imprenditori ...(ilgiornale)