Cosenza-Sudtirol interrotta: tutto fermo nel match di Serie B, il motivo (Di domenica 6 ottobre 2024) Continua il programma dell’8ª giornata del campionato di Serie B e la stagione entra sempre più nel vivo. Il torneo cadetto continua a confermarsi molto incerto e tante squadre sono in corsa per obiettivi importanti per le zone alte della classifica. Nel frattempo la sfida tra Cosenza e Sudtirol è stata interrotta. Il motivo? Un problema al Var. L'articolo Cosenza-Sudtirol interrotta: tutto fermo nel match di Serie B, il motivo CalcioWeb. (Di domenica 6 ottobre 2024) Continua il programma dell’8ª giornata del campionato diB e la stagione entra sempre più nel vivo. Il torneo cadetto continua a confermarsi molto incerto e tante squadre sono in corsa per obiettivi importanti per le zone alte della classifica. Nel frattempo la sfida traè stata. Il? Un problema al Var. L'articoloneldiB, ilCalcioWeb. (Calcioweb.eu)

Calcioweb.eu - Cosenza-Sudtirol interrotta | tutto fermo nel match di Serie B il motivo

Formazioni ufficiali Cosenza-Sudtirol, Serie B 2024/2025 - I calabresi invece occupano l’ultimo posto, ma solo per via dei 4 punti di penalizzazione; il loro inizio di stagione è stato comunque relativamente positivo e possono senz’altro sperare nella salvezza. Ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Cosenza-Sudtirol COSENZA: In ... (Sportface)

Cosenza-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 - I padroni di casa allenati da Massimiliano Alvini hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare, ma ne hanno anche persa soltanto una: ora l’obiettivo è ritrovare i tre punti davanti al pubblico amico. it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e ... (Sportface)

Serie B 2024/2025, Bari e Cosenza sull’1-1. Il Sassuolo non va oltre lo 0-0 con lo Spezia - Nella settima giornata di campionato, la squadra di Moreno Longo passa in vantaggio al 39? con un gol di Pucino, ma viene raggiunta nel finale dopo l’inferiorità numerica dal 54? per il rosso a Lella. Domani il Pisa (16) contro la Juve Stabia ha l’occasione per la fuga. Dopo due vittorie ... (Sportface)

Palermo-Salernitana 0-0 LIVE: Le Douaron spreca a pochi passi da Sepe - Il Palermo torna al Renzo Barbera per l’ottava giornata di Serie B dove sfida la Salernitana. Il club rosanero è reduce dalla vittoria convincente sul campo del Sudtirol per 3-1 ma in casa fino ad ora ...(mondopalermo)

Palermo-Salernitana 0-0: LIVE - Il Palermo torna al Renzo Barbera per l’ottava giornata di Serie B dove sfida la Salernitana. Il club rosanero è reduce dalla vittoria convincente sul campo del Sudtirol per 3-1 ma in casa fino ad ora ...(ilovepalermocalcio)

LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Sudtirol in vantaggio - SERIE B, 8a GIORNATA Sampdoria-Juve Stabia 1-2 [36' Coda (S), 47'-49' Adorante (J)] - giocata venerdì Sabato 5 ottobre.(tuttob)