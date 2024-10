Calciomercato Milan Samuele Ricci parla Vagnati | può giocare in qualsiasi squadra Le parole

(Di domenica 6 ottobre 2024), rossoneri interessati al talento di, il Ds dei granatafa il punto della situazione. LeParola al Ds del Torino, Davideper quanto riguarda l’intrigante questione di mercato legata al talento del centrocampista granata e azzurro. Nei giorni scorsi si erato del giocatore immerso nel mercato di diverse squadre per il futuro. Tra queste ci sonoe Manchester City, con Pep Guardiola che ben vedrebbe il giocatore tra i suoi campioni. Nel pre partita di Inter-Torino, il Ds granata fa il punto, chiarendo subito di non essere interessato al momento a discorsi legati ad un possibile addio. Poi l’elogio:troverebbe spazio dappertutto, è cresciuto in tecnica e visione di gioco: Non voglio stare are di Manchester e non Manchester. (Dailymilan)