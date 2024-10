Bologna-Parma (domenica 06 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 6 ottobre 2024) Derby emiliano tra Bologna e Parma con gli emiliani che hanno un compito delicato, quello di dimenticare velocemente l’euforia per la prestazione di Anfield che è stata di alto livello nonostante la sconfitta 2-0 contro il Liverpool per tuffarsi nell’atmosfera del campionato con una classifica da corroborare dopo avere sfiorato il successo contro l’Atalanta, con InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici (Infobetting) (Di domenica 6 ottobre 2024) Derby emiliano tracon gli emiliani che hanno un compito delicato, quello di dimenticare velocemente l’euforia per la prestazione di Anfield che è stata di alto livello nonostante la sconfitta 2-0 contro il Liverpool per tuffarsi nell’atmosfera del campionato con una classifica da corroborare dopo avere sfiorato il successo contro l’Atalanta, con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie Serie A: apre la Juventus, chiude il Milan. Ritorna il derby emiliano tra Bologna-Parma. Torino, la situazione Zapata - Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... (Calcionews24)

Bologna Parma, finalmente torna il DERBY: i QUATTRO PUNTI di una rivalità regionale che mancava da tre anni - Con la promozione del Parma in Serie A, il massimo campionato italiano ospita nuovamente il DERBY emiliano col Bologna Era il 7 febbraio 2021 l’ultima volta che Bologna Parma si sfidarono. Quel giorno vinsero i felsinei per 3-0 in casa dei crociati con doppietta di Musa Barrow (ora in Arabia ... (Calcionews24)

Bologna-Parma, il giovane derby delle “vecchie” emiliane - Bologna-Parma e lo spareggio salvezza Nel 1988 i petroniani tornano in Serie A, due anni dopo sarà la (prima) volta dei ducali allenati da Nevio Scala. In questo avvicendarsi di alterne fortune però, la medaglia è destinata a rovesciarsi, così tra il 1998 e il 2005 il Parma vince solamente ... (Ilprimatonazionale)