Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1FIRENZE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO DIREZIONE FIRENZE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA AURELIA EFIUMICINO, E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA ENINA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULòARE Servizio fornito da Astral