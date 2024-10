Thiago Motta il domatore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Credo chesia un trasgressore di regole calcistiche, e che si diverta anche a esserlo, forzando a volte un po’ la mano, trasformandosi da trasgressore a provocatore, come quando decide di mettere Weah figlio, nel posto che fu di Weah padre: centravanti, con risultati minimi. Come ogni trasgressore, interrompe la linea, anzi coraggiosamente la spezza, disegnando nei vuoti alcune miniature, puntini che uniti compongono una forza. Lo faceva nel Bologna, dove certi spostamenti gli hanno dato ragione, su tutti quello di Calafiori, da fluidificante (non si dice più, però mi piace) a difensore centrale. Sempre nel Bologna, con, ogni calciatore stava in allerta, avendo, l’italo-brasiliano, cambiato 42 formazioni in 42 partite. Gli stessi principi, l’ex del Bologna, li ha trasferiti anche alla Juventus, con risultati eccellenti.