Solidarietà al Festival Economia civile le borse realizzate dalle donne della coop Manusa

(Di sabato 5 ottobre 2024) Firenze, 5 ottobre 2024. Ricominciano a vivere cimentandosi con nuovi mestieri, acquisendo sicurezza, superando le proprie vulnerabilità. Sono leche lavorano nellaerativa socialedi Pistoia, aderente a Conferative Toscana, che in occasione deldell’, in corso a Firenze e promosso anche da Conferative nazionale, hanno realizzato una serie didi tela personalizzate per i partecipanti. E' una storia di inclusione sociale e di lavoro al femminile, come spiega Silvia Gentili, che diè la presidente: “Uno dei nostri principali obiettivi è quello di creare opportunità occupazionali dignitose e gratificanti, ponendo particolare attenzione alle lavoratrici più fragili, come quelle che rientrano nelle categorieLegge 68 del 1999 o che vivono condizioni familiari faticose”.