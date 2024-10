Neuropsichiatria infantile famiglie ostaggio di burocrazia e tempi di attesa | I nostri bimbi senza cure

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Irestanoperché siamo bloccati tra rinnovi dei piani terapeutici e lunghe attese per visite mediche, vogliamo il ripristino del servizio a Oliveto Citra”. È l’appello disperato delle circa 300di minori affetti da patologie neuropsichiatrie, in cura presso il distretto dell’Asl di Salerno Eboli-Buccino., residenti nei comuni della Valle del Sele e Tanagro, costrette, da settimane, a fare i conti con ritardi e disagi, finiti nero su bianco, in una PEC, inviata dalla signora Simona Senese di Oliveto Citra all’Asl di Salerno e in una raccolta firme in corso. “A seguito del trasferimento dell’ambulatorio di Oliveto Cira presso la la Psichiatria di Eboli che è anche adibita alle visite dei pazienti minori affetti da patologie neuropsichiatriche, siamo costretti a fare i conti con difficoltà elenta – racconta.