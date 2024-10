Corteo pro Palestina Roma è blindata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 - Ilprodi oggi 5 ottobre “è illegale“. Lo ha ribadito anche alla vigilia il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. L’inizio della manifestazione, a 48 ore dall’anniversario della strage in Israele compiuta dai terroristi di Hamas, è previsto per le 14. In campo un dispostivo di sicurezza che conta su migliaia di agenti. Controlli nelle stazioni e ai caselli autostradali e un sistema di cerchi concentrici attorno all’area di piazzale Ostiense.proMilano, 28 settembre 2024, Ansa Paolo Salmoirago Le news in diretta