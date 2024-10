Completati i lavori Riapre San Domenico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) È arrivato il tanto atteso giorno della riapertura di Sanin piazza Leopardi, dopo anni di restauro e interventi di consolidamento antisismico. Isono terminati proprio in questi giorni e la Curia si appresta a riaprire al culto l’antica chiesa di fondazione romanica, costruita in città dopo l’arrivo dei padri domenicani nel 1272. Domani, alle 17.30 dalla chiesa di Sant’Agostino partirà la processione per le vie della città per celebrare la festa della Beata Vergine del Rosario, più conosciuta tra i recanatesi come "Madonna della Vittoria" perché celebra la flotta cristiana che sconfisse nel 1571 quella turca nelle acque di Lepanto, battaglia a cui parteciparono anche i recanatesi. All’arrivo in piazza Leopardi, alle 18, ci saranno la benedizione del portale e la conseguente apertura della chiesa dove il vescovo Nazzareno Marconi celebrerà la messa.