Centinaia di podisti in riva al mare Ecco la prima ’Versilia Marathon’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, chissà che, in futuro, il primo fine settimana d’ottobre non diventi un appuntamento fisso con il podismo. D’altronde, allamaratona di New York gli iscritti furono poco più di un centinaio, mentre allaMarathon Ford BluBay’, in programma domani, siamo già oltre quota 300. La gara, omologata Fidal, è organizzata dal Club Super Marathon Italia, e si corre su un percorso che, con partenza e arrivo a Viareggio, toccherà Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Tra gli iscritti, spicca il nome di Andrea Antonacci (Bumbasina Run), capace di feril cronometro dopo 2h33’ all’ultima maratona di Milano. A lottare con l’italiano sarà l’austriaco Niklas Krõhn (Kelag Energy), forte di un personale di 2h27’52’’ sulla lunga distanza.