Calcio Prima e Seconda Categoria 2024 25 risultati e marcatori della 3^ giornata

(Di sabato 5 ottobre 2024) Montemarciano e Osimo in testa al girone B dicon le vittorie su Borgo Minonna e Real Cameranese. La Castelfrettese vince a Staffolo. In, trio Rosora Angeli-Corinaldo-Avis Arcevia in testa al girone C, inseguono Le Torri Castelplanio e Cupramontana. Vittorie con poker per Cingolana SF e Villa Strada IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 5 ottobre– La terzadei campionati di-2025 è stata quella dei sorpassi. Nel girone B di, infatti, balzano in testa Osimo 2011 e Montemarciano, vincendo in trasferta contro le ex capoliste Real Cameranese e Borgo Minonna. Prime vittorie stagionali, invece, per Olimpia Marzocca (2-3 a San Biagio), Castelfrettese (1-2 a Staffolo con la doppietta di Riccardo Serrani) e Castelleonese (4-1 contro la Labor). Pareggi, infine, in Castelbellino-Ostra (1-1) e Sampaolese-Pietralacroce (3-3).