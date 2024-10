Beach soccer Qualificazioni Mondiali | l’Italia parte bene Danimarca battuta 6-3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) La nazionale azzurra dibatte la6-3 nella prima partita del girone dellein corso di svolgimento a Cadice, in Spagna. A regalare il successo alsono state le reti di Casapieri, Bertacca (doppietta), Giordani (doppietta) e Sciacca. Dopo il giorno di riposo, lunedì gli azzurri sfideranno la Repubblica Ceca, già5-2 nei quarti delle finali dell’Europeo.cipano alle21 Nazionali che sono state suddivise tramite sorteggio in 6 gironi iniziali (tre triangolari e tre quadrangolari), come detto, è nel Gruppo B cone Cechia: passano il primo turno le migliori 16 (le prime, le seconde e le 4 migliori terze), che saranno a loro volta sorteggiate per gli ottavi di finale (gare a eliminazione diretta).