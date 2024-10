Speciale Halloween Be My blood cherie | nail art a tema con tendenza cherry

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il color ciliegia è uno dei must have invernali. Perché quindi non riproporlo nellaArt a? Ecco l’ispirazioneè alle porte e l’ispirazione beauty è presto che servirà se si pensa al colore must have dell’inverno: il ciliegia. Molto simile alla nuance rosso sangue, questo colore combina perfettamente ladell’anno ai look d’ispirazione. Per l’occasione, Manucurist inaugura una rubrica di 4 episodi, ciascuno dedicato ad unaart aspooky e creativa, perfetta per ogni costume ma, anche, per led’autunno di. La prima inspo è incentrata sul“Be my (”: le tonalità rosse e violacee, con punte di beige, si ispirano alle ciliegie e ai cieli di autunno, per una manicure sensuale e intrigante.