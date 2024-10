Estradato in Italia l’omicida di Casazza Il Riesame dà ragione al pm | Carcere per l’altro aggressore

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024). È atterrato ieri mattina (giovedì 3 ottobre) all’aeroporto di Milano-Malpensa scortato dalle forze dell’ordine Mohamed Amine Moussine, il 32enne marocchino arrestato il 18 settembre scorso a El Raal, nella provincia di Murcia, in Spagna, dov’era fuggito dopo la morte del 38enne ucraino Mykola Ivasyuk, aggredito un mese prima fuori dal ‘Rosy bar’ dicon una ‘bicchierata’ alla nuca. “Non volevo ucciderlo”, avrebbe confidato Moussine al suo avvocato, Benedetto Maria Bonomo. Il nordafricano è stato portato ina Monza accusato di omicidio preterintenzionale. Sarà interrogato nei prossimi giorni. Sembrava invece alleggerirsi la posizione di M.R., 29enne di origine calabrese “amico fraterno” della vittima, come lui stesso si è definito. Sembrava, perché dopo la scarcerazione disposta dal gip rischia di finire nuovamente in cella. Quella sera, M.R.