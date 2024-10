Chi è Marco Ballarini il sindaco protagonista dello scontro con Morata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è diventato famoso in tutta Italia per il suosocial con. Ecco chi è ildi Corbetta e star su TikTok Per gli appassionati dei socialnon è assolutamente sconosciuto. In molti ildi Corbetta lo hanno conosciuto a causasocial con Alvaro. Ma in realtà il primo cittadino è molto attivo su TikTok. Contenuti che lo hanno fatto diventare una vera e propria star: il numero di interazioni è maggiore rispetto a quello del premier Meloni.di Corbetta (Facebook) – cityrumors.itNaturalmente losocial conlo ha fatto diventare ancora più famoso. Ricordiamo che il giocatore spagnolo ha contestato la decisione deldi rendere pubblico il suo trasferimento a Corbetta accusandolo di aver violato la privacy.