Bruce Springsteen si schiera con un video | Ecco perché voto Kamala Harris

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (askanews) – «Me lo chiedono in tanti, ora rispondo: voterò, Donald Trump è pericoloso». Cosìin unsul suo account Instagram – girato dentro un “diner”, un ristorante-caffetteria – annuncia il suo sostegno ufficiale alla candidata democratica per la Casa Bianca, aggiungendosi a una lunghissima lista di artisti fra cui Taylor Swift, Jennifer Lopez, Barbra Streisand. GUARDA LE FOTO, foto storia dei suoi capelli: dall’infanzia a oggi Le simpatie democratiche di The Boss non sono una novità e la sua opinione sull’ex presidente Trump somiglia a quella di tanti altri artisti, attori, scrittori americani ma le sue parole sono dirette e articolate, e fanno appello a una visione ideale dell’America terra di libertà.