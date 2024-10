Vietare la manifestazione pro Palestina è sbagliato che le sinistre non ne condannino le tesi è inaccetabile

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Considerare il 7 ottobre “la data di una rivoluzione”, ovvero, come recitano i volantini della sinistra antagonista, “la data in cui il popolo palestinese ha messo in gioco la propria esistenza per non morire giorno dopo giorno nell’indifferenza” è, con tutta evidenza, una mostruosità. Il 7 ottobre 2023, come è noto, 1200 cittadini israeliani inermi sono stati trucidati e altri 240 sono stati rapiti in un tripudio di violenze, torture, menomazioni. Un vero e proprio pogrom ordito da un’organizzazione terroristica, Hamas, che, al pari del proprio dante causa iraniano, ha fatto della “cancellazione dello Stato di Israele“ e della “uccisione degli ebrei“ la propria missione ufficiale. Una missione, questa si, genocidaria.