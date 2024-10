Regala il suo negozio ma nessuno lo prende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – “Cedesiarredato in comodato d’uso”. Davanti all’unico market di Rigutino, lungo la regionale 71, c’è ancora la scritta affissa dal proprietario Antonio Conti. A una settimana dall’annuncio “sono tanti gli interessati che hanno chiamato e sono venuti a vedere il, ma non si è concluso ancora niente” spiega Conti pronto a cedere in comodato il suo supermercato pur di non veder chiusa l’attività, presidio per Rigutino da cui è partito il grido di allarme: “Sta chiudendo tutto”. “Da quando sono nato - spiega Conti - qui c’era ildei miei genitori, era solo 35 metri ma era l’unico insieme al Santa Prisca di Arezzo. Io poi l’ho portato a 160 metri di superficie, con doppia cassa e registratore adeguandomi, già nel 1978, ai tempi.