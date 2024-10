Pozzuoli | Carabinieri presidiano la città | 800 grammi di droga e kit per rapine

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sono oltre cento le persone identificate nell’ambito dei controlli a. Trovate anche pistole scacciacani senza tappo rosso 51 munizioni a salve Le uniformi deidihanno puntellato via Napoli e il lungomare per l’intera giornata. Oltre cento persone identificate, 70 i veicoli passati al setaccio. Denunciati un 34enne di Napoli e un 18enne puteolani. Sono stati trovati alla guida nonostante non avessero mai ottenuto la patente. Sequestrati 800di hashish, suddivisi in panetti e dosi. Erano nascosti in un vano contatori di una palazzina insieme a 6 dosi di cocaina, una pistola scacciacani senza tappo rosso e 51 cartucce a salve. E ancora un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada.