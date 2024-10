Perfino lui Tutta la verità 32 anni dopo | chi si è pentito di Giuliano Amato premier

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Del lungo e intrigante racconto di Andrea Monorchio al Corriere della Sera dei tredicivissuti da Ragioniere Generale dello Stato, tra prima e seconda Repubblica, fra il penultimo governo di Giulio Andreotti e il secondo di Silvio Berlusconi, la parte più divertente è sicuramente quella finale. Nella quale la buonanima del mio amico Francesco Cossiga supera per arguzia, ironia, sarcasmo tutto ciò che già sapevo di lui con quelle domeniche che sottraeva a Monorchio, e alla sua famiglia, per sapere di più dei nostri conti. E per concludere gli incontri stendendo all'ospite un biglietto di mille lire autografato come contributo personale al recupero del debito pubblico.